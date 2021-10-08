Gümüşhacıköy polisi, hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıttı

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (AA) - Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, artan hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla ev ev dolaşarak broşür dağıttı.

Son zamanlarda evden hırsızlık olaylarının artış göstermesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri, konut güvenliği için alınacak tedbirleri içeren broşürleri yaptıkları ev ziyaretlerinde dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hırsızların ekip halinde ilçe dışından geldikleri, özellikle birinci kattaki daireleri hedef olarak belirlediklerini aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızdan şüpheli bir durumla karşılaştıklarında mutlaka 112'yi aramalarını istiyoruz. Ayrıca ev ve iş yerlerinden ayrılma durumunda mutlaka güvendikleri komşularını bilgilendirmeliler. Emniyet olarak biz gerekli tedbirlerimizi alıyoruz ancak vatandaş polis iş birliği ne kadar yüksek seviyede olursa olumsuzluklar da o kadar düşecektir."