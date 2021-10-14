Gümrükte 330 adet kesici alet ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümrükte 330 adet kesici alet ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gümrükte 330 adet kesici alet ele geçirildi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan bir araçta yapılan aramada 290 adet sustalı bıçak ile 40 adet bıçaklı muşta ele geçirildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Gümrükte 330 adet kesici alet ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan bir araçta yapılan aramada 290 adet sustalı bıçak ile 40 adet bıçaklı muşta ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri, Gümrük Kapısından geçemeye çalışan bir araçtan şüphelendi. Aracı durdurup içerisinde arama yapan ekipler, ön çamurluk kısmı, hava filtresi ve yedek lastiğinin içerisinde 290 adet sustalı bıçak ile 40 adet bıçaklı muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümrükte 330 adet kesici alet ele geçirildi

Gümrükte 330 adet kesici alet ele geçirildi

Gümrükte 330 adet kesici alet ele geçirildi

Gümrükte 330 adet kesici alet ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kepçenin otomobili biçtiği feci kazada 2 kişi öldü, 7 yaralandı

Kepçenin otomobili biçtiği feci kazada 2 kişi öldü, 7 yaralandı

 Aile hekimiyle tartışan saldırganlar içeri giremeyince kapı ve pencereleri yumrukladılar

Aile hekimiyle tartışan saldırganlar içeri giremeyince kapı ve pencereleri yumrukladılar

 Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu

Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Mehmet Ali Erbil
Spor Fernando Alonso Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Derya Yanık Burak Yılmaz Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gümrükte 330 adet kesici alet ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 20:32:03. #1.11#