Gümrük kapısında 2 bin 950 paket sigara ele geçirildi - Haberler
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Gümrük kapısında 2 bin 950 paket sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gümrük kapısında 2 bin 950 paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan araçta yapılan aramada 2 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan araçta yapılan aramada 2 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan araçtan şüphelenince X-Ray taramasından geçirdi. Yapılan taramada aracın değişik yerlerinde yoğunluk tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan aramada 2 bin 950 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile eşyalara el konularak eşya sahibi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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