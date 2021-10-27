KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Gülümser ATAY hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Merhum Ethem ve Merhume Memnune ATAY'ın kızı Arzu, Mustafa, Ender Ethem ATAY, Serap ŞAHİN ve Serpil PAKER'in halaları Gülümser ATAY hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Mustafa ATAY: 0505 600 51 23

27 Ekim 2021, Çarşamba

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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