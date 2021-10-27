Gülümser ATAY hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülümser ATAY hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Habermetre - Haberler | Toplum
Gülümser ATAY hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Gülümser ATAY hakkın rahmetine kavuşmuştur.

KARŞIYAKA, İZMİR (Habermetre) - Gülümser ATAY hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Karşıyaka Mahallesi sakinlerinden Merhum Ethem ve Merhume Memnune ATAY'ın kızı Arzu, Mustafa, Ender Ethem ATAY, Serap ŞAHİN ve Serpil PAKER'in halaları Gülümser ATAY hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Mustafa ATAY: 0505 600 51 23

27 Ekim 2021, Çarşamba

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title