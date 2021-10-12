Güliz Öztürk'e Sales Network'ten ödül - Haberler
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Güliz Öztürk'e Sales Network'ten ödül

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Güliz Öztürk'e Sales Network'ten ödül

Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Sales Network Summit'te bu yıl ilk kez organize edilen Leadership in Sales Awards 2021 (LiSA) kapsamında Turizm, Ulaştırma, Ağırlama kategorisinde 'Yılın Lideri' seçildi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Sales Network Summit'te bu yıl ilk kez organize edilen Leadership in Sales Awards 2021 (LiSA) kapsamında Turizm, Ulaştırma, Ağırlama kategorisinde 'Yılın Lideri' seçildi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk; Sales Network Topluluğu tarafından düzenlenen Sales Network Summit'te, Leadership in Sales Awards 2021 (LiSA) kapsamında Turizm, Ulaştırma, Ağırlama kategorisinde "Yılın Lideri" seçildi.

ÖDÜLLER 12 AYRI KATEGORİDE VERİLDİ

30 yılı aşkın iş hayatını havacılık sektörünün farklı alanlarında tecrübelerle taçlandıran Güliz Öztürk, havacılık sektöründeki tecrübesi, Pegasus'un misafir deneyimi ve dijitalleşme öncelikleri çerçevesinde aldığı aktif rol ve şirketin pandemi döneminde belirsizliği, değişimi ve sürecin iletişimini yönetme başarısı sebebiyle bu ödüle layık görüldü. Bu yıl ilk kez organize edilen ve 12 ayrı kategoride yılın liderlerinin açıklandığı LiSA 2021 ödüllerinin kazananları, halk oylamasıyla seçilen kısa listedeki adayların seçkin bir jüri tarafından değerlendirmesi sonucu belirlendi.

Sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen ve bu sene 5'incisi düzenlenen Sales Network Summit, her yıl Sales Network Topluluğu tarafından organize ediliyor. Her sektörden üyeleriyle satış dünyasına özel olarak oluşturulmuş networking, etkinlik ve içerik sunan Sales Network; satış mesleğinin gençlerin ve kadınların kariyer tercihinde öncelikli bir konuma gelmesi misyonuyla çalışıyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Maddeleri'nden Amaçlar için Ortaklıklar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İklim Eylemi başlıkları çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren topluluğun ekosisteminde; satış fonksiyonu bulunan, kendi satış kanalları olan ve satış dünyasına ürün ya da hizmet sunan saygın ve güçlü şirketler yer alıyor.


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