Güdül ilçesinde doğal gaz çalışmaları sürüyor

Güdül ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları devam ediyor.

Güdül Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede doğal gaz çalışmalarının hızla sürdüğü, altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan kaldırım ve yolların onarımının tamamlanarak halkın hizmetine sunulduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, doğal gaz altyapı çalışmasının tamamlandığı alanlarda Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tahrip olan zeminlerin bakım, onarım çalışmasının yerine getirildiğini belirtti.

Bu anlamda kendilerine destek sağlayan Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür eden Yalçın, "Güdül halkı için çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Güdül'e doğal gazı getirdiğimizde çevre kirliliği diye bir şey yaşanmayacaktır." ifadesini kullandı.

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