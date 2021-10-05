Güdül'de hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güdül'de hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Güdül'de hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi

Ankara'nın Güdül ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Yusuf Solmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde yaşamını yitiren Kore gazisi Yusuf Solmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Yelli Mahallesinde ikamet eden ve uzun süredir nefes darlığı sorunu yaşayan Solmaz (93), hayatını kaybetti.

Solmaz'ın naaşı, mahallesinde düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Emniyet Müdürü Murat Evren, İlçe Jandarma Komutanı Harun Atuçuranoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı

Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı

 Son Dakika | Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü

Son Dakika | Ankara-İstanbul yolundaki trafik kazasında 3 kişi öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Emre Belözoğlu Sergen Yalçın Marcao Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Terim Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güdül'de hayatını kaybeden Kore gazisi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:13:44. #1.13#