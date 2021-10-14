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Güdül'de elektrik kesintisine gidilecek

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Güdül'de elektrik kesintisine gidilecek

Ankara'nın Güdül ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Adalıkuzu ve Garipçe mahallelerine, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle yarın elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kesintisi, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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