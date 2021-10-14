Güdül'de elektrik kesintisine gidilecek

ANKARA (AA) - Ankara'nın Güdül ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Adalıkuzu ve Garipçe mahallelerine, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması nedeniyle yarın elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kesintisi, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak.