Gübre maliyetlerini düşürmek için çiftçilere "toprak analizi" önerisi - Haberler
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Gübre maliyetlerini düşürmek için çiftçilere "toprak analizi" önerisi

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Gübre maliyetlerini düşürmek için çiftçilere

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, gübre maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek için üreticilere ekim döneminde toprak analizi yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

BOLU (AA) - Bolu Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, gübre maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek için üreticilere ekim döneminde toprak analizi yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Yenigeçitveren ve Çaygökpınar köylerinde hububat ekimi gerçekleştiren çiftçileri ziyaret eden Murat, üreticilerin karşılaştıkları sorunlarla beklentilerini dinledi.

Murat, yaptığı açıklamada, bir karış ekilmeyen toprak kalmamasının, özellikle gıdanın stratejik boyut kazandığı bu dönemde oldukça büyük önem kazandığını belirterek, "Bu bilinçle hareket eden üreticilerimiz, ekimlerini hava koşullarının müsaade ettiği ölçüde ivedilikle özverili şekilde gerçekleştirmektedir." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan Murat, "Bizler de gerek teknik destek ve eğitimlerle gerekse Bakanlığımızın destek ödemeleriyle üreticilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimiz, ekim döneminde toprak analizlerini İl Müdürlüğümüzde yaptırarak gübre maliyetlerini önemli ölçüde düşürebilir." açıklamasında bulundu.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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