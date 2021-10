Guardians of the Galaxy Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Eidos Montreal'in geliştirdiği Marvel's Guardians of the Galaxy için Sistem Gereksinimleri oyunun Steam sayfasında listelendi.

Guardians of the Galaxy'nin Steam sayfasında oyunun minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri açıklandı. En dikkat çeken şey ise oyunun ihtiyaç duyduğu disk alanının 150 GB olması. Bu derece büyük boyutlu oyunların sayısı oldukça az. Örneğin; Call of Duty: Black Ops Cold War, 190 GB disk alanı isterken, Call of Duty: Modern Warfare 231 GB ile birinci sırada yer alıyor.

Bunun dışında oyun minimum GTX 1060 veya RX 570 ekran kartına ihtiyaç duyuyor.

Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri tam olarak şu şekilde:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit Build 1803 (en az)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400/ Intel Core i5-4460

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 570

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 150 GB boş alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit Build 1803 (en az)

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600/ Intel Core i7-4790

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super/ AMD Radeon RX 590

DirectX: Versiyon 12

Depolama: 150 GB boş alan

Tek kişilik, hikaye tabanlı bir üçüncü şahıs aksiyon macera oyunu olan Marvel's Guardians of the Galaxy, 26 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (Bulut ile) ve PC için çıkacak. Oyunda herhangi bir mikro ödeme veya DLC olmayacak, ön sipariş verenler Throwback Guardians Outfit paketine erişim kazanacak.

