Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri 2021 Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri neler?

Marvel's Guardians of the Galaxy, Eidos-Montréal tarafından geliştirilen ve Square Enix'in Avrupa'daki yan kuruluşu tarafından yayınlanan, yakında çıkacak bir aksiyon-macera video oyunudur. Marvel's Guardians of the Galaxy'nin sistem gereksinimleri Steam sayfasında ortaya çıktı ve bazı özellikler pc'ye özgü grafik geliştirmelerle piyasaya sürülecek bir oyun için o kadar da yüksek değil.

İşte Marvel's Guardians of the Galaxy'nin sistem gereksinimleri

GUARDIANS OF THE GALAXY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

OS: Windows® 10 64 bit Yapı 1803

İşlemci: AMD Ryzen™ 5 1400/ Intel® Core™ i5-4460

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060/ AMD Radeon™ RX 570

DirectX: Sürüm 12

GUARDIANS OF THE GALAXY ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

OS: Windows® 10 64 bit Yapı 1803

İşlemci: AMD Ryzen™ 5 1600/ Intel® Core™ i7-4790

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super/ AMD Radeon™ RX 590

DirectX: Sürüm 12

GUARDIANS OF THE GALAXY KAÇ GB?

Guardians of the Galaxy'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 150 GB boş alan gerekmektedir.

GUARDIANS OF THE GALAXY OYNANIŞ VİDEOSU

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