Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri 2021 Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri neler?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Önümüzdeki hafta çıkış yapacak olan Guardians of the Galaxy'nin sistem gereksinimleri belli oldu. Guardians of the Galaxy sistem gereksinimleri neler? Guardians of the Galaxy kaç GB? Detaylar haberimizde…
Marvel's Guardians of the Galaxy, Eidos-Montréal tarafından geliştirilen ve Square Enix'in Avrupa'daki yan kuruluşu tarafından yayınlanan, yakında çıkacak bir aksiyon-macera video oyunudur. Marvel's Guardians of the Galaxy'nin sistem gereksinimleri Steam sayfasında ortaya çıktı ve bazı özellikler pc'ye özgü grafik geliştirmelerle piyasaya sürülecek bir oyun için o kadar da yüksek değil.
İşte Marvel's Guardians of the Galaxy'nin sistem gereksinimleri
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- OS: Windows® 10 64 bit Yapı 1803
- İşlemci: AMD Ryzen™ 5 1400/ Intel® Core™ i5-4460
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1060/ AMD Radeon™ RX 570
- DirectX: Sürüm 12
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- OS: Windows® 10 64 bit Yapı 1803
- İşlemci: AMD Ryzen™ 5 1600/ Intel® Core™ i7-4790
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super/ AMD Radeon™ RX 590
- DirectX: Sürüm 12
Guardians of the Galaxy'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 150 GB boş alan gerekmektedir.
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