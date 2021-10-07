GTO eski başkanı Bartık'a FETÖ'ye yardımdan verilen hapis cezası hukuka uygun bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) eski başkanı Eyüp Bartık'a yerel mahkemece, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan verilen 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya GTO adına 500 bin lira yatırılmasını sağladığı iddiasıyla yerel mahkemece Bartık'a verilen 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasını yapılan itiraz üzerine inceledi.

Yerel mahkemenin kararında bir isabetsizlik, hukuka aykırılığın bulunmadığına hükmeden daire, delillerde ve işlemlerde eksikliğin olmadığına, eylemin doğru olarak nitelendirilerek kanunda öngörülen suç tipine uyduğuna karar verdi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Nisan 2019'da görülen duruşmada, GTO eski başkanı Eyüp Bartık "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmış, eski genel sekreter Halil Göçer ise beraat etmişti.