GTA Trilogy Definitive Edition Çıkış Tarihi ve Satış Fiyatı Sızmış Olabilir

Geçtiğimiz günlerde duyurulan, üç Grand Theft Auto oyununu yenilemiş görseller ve mekaniklerle tek pakette toplayan Gta Trilogy Definitive Edition için çıkış tarihi ve satış fiyatı bilgisi sızmış olabilir.

Polonyalı internet sitesi PPE'nin adını vermediği perakende firmasındaki kaynaklarından edindiği bilgiye göre, GTA Trilogy Definitive Edition, 7 Aralık 2021'de fiziksel sürümüyle Playstation 4, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkacak. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S versiyonlarının kutulu hali ise 2022'de satışa sunulacak.

Öte yandan, GTA Trilogy Definitive Edition için çıkış tarihi dışında satış fiyatı da listelendi. Base.com adlı perakende firması birkaç gün önce Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ı resmi internet sitesinde yeni nesil konsollar için 70 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açtı. PS4, Xbox One ve Switch için 60 dolar fiyat belirtildi.

Rockstar Games geçen hafta sızıntılarından ardından GTA III, Vice City ve San Andreas oyunlarının Unreal Enfine oyun motoruyla elden geçirilen versiyonlarının yer aldığı Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition'ı resmi olarak duyurmuştu. Oyunun PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch ve PC için bu yılın sonlarına doğru, Andorid ve iOS cihazlar içinse 2022'de çıkacağını açıklamıştı. Firma net bir çıkış tarihi paylaşmamış ve önümüzdeki haftalarda yeni detaylar vereceğini ifade etmişti. Firma ayrıca oyunların orijinal versiyonlarının dijital satış mağazalarından satıştan kaldırılacağını da belirtmişti.

Hayranlar Steam Üzerinde GTA Trilogy Karşıtı Eylem Başlattı

SaveButonu - Son Dakika Haberleri