GTA San Andreas Remastered Xbox Game Pass'e geliyor

GTA San Andreas Remastered Xbox'ın Game Pass abonelik hizmetine girerken GTA III ise Aralık ayında PlayStation Now'a geleceği açıklandı.

GTA Trilogy'nin yenilenmiş paket olan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın 11 Kasım'da 529,00 TL ile çıkacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra GTA San Andreas Remastered'ın aynı gün Xbox Game Pass'e, GTA III Remastered'ın ise Aralık ayında PlayStation Now'a geleceği duyuruldu.

Koleksiyonu duyuran basın açıklamasında Rockstar Games, Xbox Game Pass abonelerinin 11 Kasım'da Grand Theft Auto: San Andreas'ın Definitive Edition'a erişebileceğini açıkladı. Grand Theft Auto 3 Remastered ise 7 Aralık 2021 tarihinde PlayStation Now'a eklenecek.

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Tabii ki, serinin diğer oyunlarını da oynamak istiyorsanız GTA Trilogy – Definitive Edition paketini satın almanız gerekecek. Şu anlık sadece bu oyunlar abonelik sistemine girmiş gözüküyor.

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