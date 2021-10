GTA San Andreas Definitive Edition Game Pass'e Geliyor

Gta ailesinin en sevilen üyelerinden biri olan GTA San Andreas, yenilenmiş versiyonu olan Definitive Edition ile Xbox Game Pass'e geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Rockstar tarafından resmi olarak duyurulan GTA The Trilogy, 11 Kasım tarihinde sonunda bizlerle olacak. GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın yenilenmiş hallerini içerecek The Trilogy, eski oyunculara nostalji yaşatırken yeni nesil oyunculara da unutulmaz bir deneyim sunacak. Oyunun Türkiye'deki fiyatı ise 529 TL.

Fiyatın bu kadar yüksek olması pek çok oyuncuyu üzüp hayal kırıklığına uğratsa da, Xbox tarafından gelen bir haber oyuncuları oldukça sevindirdi. Yapılan açıklamalara göre pakette yer alan GTA San Andreas Definitive Edition, 11 Kasım'da Game Pass'e gelecek. Yani Game Pass kullanıcıları sadece aylık abonelik ücretiyle GTA San Andreas'ı oynayabilecek. San Andreas, The Trilogy'den Game Pass'e çıktığı gün gelen tek oyun olarak gözüküyor. GTA III'ün ve Vice City'nin de gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir bilgilendirme yok.

Benzer bir haber ayrıca PlayStation tarafından da geldi. Yapılan açıklamalarda GTA III Definitive Edition'ın PlayStation'ın oyun abonelik sistemi olan PS Now'a geleceği duyuruldu. San Andreas'ın aksine GTA III çıkış yaptığı tarihte değil 7 Aralık tarihinde platforma gelecek. Aylık 10 dolara kullanabileceğiniz ve Almanya, Amerika, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Belçika ve Japonya gibi ülkelerde hizmet veren PS Now, ülkemiz için henüz kullanılabilir değil.

GTA serisinin ilk 3 boyutlu oyunları olan GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ı içerecek olan Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition 11 Kasım tarihinde oyuncularla buluşacak. PC, PlayStation4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One ve Nintendo Switch için çıkış yapacak. Oyunun Türkiye fiyatı şu anlık 529 TL olarak gözüküyor.

