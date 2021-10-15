GSB sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik ve güvenlik personeli sözlü mülakat ne zaman? - Haberler
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GSB sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik ve güvenlik personeli sözlü mülakat ne zaman?

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GSB sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik ve güvenlik personeli sözlü mülakat ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 temizlik ve güvenlik görevlisi personel alımı mülakatları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde evrakların teslim edilmesiyle birlikte adaylar mülakatlar için kurumdan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, GSB sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik ve güvenlik personeli sözlü mülakat ne zaman? GSB mülakat tarihleri ne zaman olacak, sözlü sınav hangi tarihte yapılacak?

GSB mülakat tarihleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişi belgelerini teslim etti, sıra mülakat yerlerine ve zamanına geldi. Yoğun şekilde "GSB mülakat tarihleri açıklandı mı? Sözlü sınav Ne zaman?" diye soruluyor. Peki, GSB sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik ve güvenlik personeli sözlü mülakat ne zaman? GSB mülakat tarihleri ne zaman olacak, sözlü sınav hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar haberimizde...

GSB SÖZLÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapıldı. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacak.

İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü mülakat tarihleri açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

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Haber: GSB sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı 2021? Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik ve güvenlik personeli sözlü mülakat ne zaman? - Haberler
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