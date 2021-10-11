GSB işçi alımı kura çekimi belirlenen tarihlerde yapıldı ve kura sonuçları açıklandı. İsim listesinin belli olması ile birlikte "GSB sözlü mülakat tarihleri açıklandı mı? 2021 GSB sözlü mülakatları ne zaman yapılacak?" sorularına pek çok aday tarafından araştırılıyor. Peki, GSB sözlü mülakat ne zaman? GSB sözlü mülakatları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 GSB sözlü mülakat tarihleri! İşte detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN ?

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri www.gsb.gov.tr internet sitesinde daha sonra ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

GSB SÖZLÜ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, MÜLAKAT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kura çekim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekimi neticesinde asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait listeler yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanacaktır." Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Kura çekimi sonuçları beklenirken birçok aday İŞKUR kura çekim sonuçlarını ve sözlü mülakat tarihlerini merak ediyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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