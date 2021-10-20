UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Galatasaray sahne alıyor. Grup sıralaması açısından büyük öneme taşıyan maç öncesi GS UEFA maçı ne zaman olduğu merak edildi. Peki, GS UEFA maçı ne zaman?

GS UEFA MAÇI NE ZAMAN?

Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi 21 Ekim Perşembe günü başlayacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı, Exxen'den canlı yayınlanacak.

LOKOMOTİV MOSKOVA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.

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