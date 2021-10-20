GS UEFA maçı ne zaman?
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçına çıkıyor. Sporseverlerin ilgi odağı haline gelen maç öncesi tüm detaylar araştırılırken GS UEFA maçı ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, GS UEFA maçı ne zaman? İşte, detaylar…
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Galatasaray sahne alıyor. Grup sıralaması açısından büyük öneme taşıyan maç öncesi GS UEFA maçı ne zaman olduğu merak edildi. Peki, GS UEFA maçı ne zaman?
Lokomotiv Moskova ile Galatasaray arasındaki UEFA Avrupa Ligi 21 Ekim Perşembe günü başlayacak.
Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı, Exxen'den canlı yayınlanacak.
Lokomotiv Moskova-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.
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