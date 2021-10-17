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Gri Listeye Bir Çizik Daha

Habermetre - Haberler | Toplum
Gri Listeye Bir Çizik Daha

Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlençolduğu belirlendi.

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Eren Operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin gri kategoride yer alan ve örgüt tarafından özel eğitilmiş Fırat Gizlençolduğu belirlendi. Teröristin, Murat Karayılan'ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu tespit edildi Kahraman Jandarmamız tarafından Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince, 14/15 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen J-İHA/SİHA, Atak Taarruz Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonlarda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 500 Bin TL'ye kadar ödülle GRİ kategoride yer alan Sidar Farkin Amed kod adlı Fırat Gizlenç olduğu tespit edildi.

Özel Eğitim Almış

Söz konusu teröristin özel eğitim aldığı ve terörist Murat Karayılan'dan direk talimat alarak teröristleri yurt dışından yurt içerisine özellikle Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerine götürerek geçişlerini bizzat sağladığı, yine EYP ve bomba uzmanı olduğu için Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerindeki birçok EYP'li ve bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği belirlendi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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