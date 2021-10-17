Gri listedeki teröristin Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirlendi - Haberler
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Gri listedeki teröristin Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirlendi

AA - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "gri kategoride" yer alan Fırat Gizlenç olduğunu açıkladı.

FIRAT, MALATYA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonları kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin "gri kategoride" yer alan Fırat Gizlenç olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran" operasyonu kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve komando birliklerince, 14- 15 Ekim'de J-İHA/SİHA, Atak Taarruz Helikopteri ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Şırnak kırsalında faaliyet gösteren ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 500 bin lira ödülle "Gri" kategoride yer alan "Sidar Farkin Amed" kod adlı Fırat Gizlenç olduğu tespit edildi.

Açıklamada terörist Fırat Gizlenç'in özel eğitim aldığı ve Murat Karayılan'ın talimatı ile yurt dışındaki teröristlerin yurt içine geçişini sağladığı, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da gerçekleşen birçok bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimleri verdiği kaydedildi.

Gri listedeki teröristin Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirlendi

Gri listedeki teröristin Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirlendi

Gri listedeki teröristin Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirlendi
AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Gri listedeki teröristin Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirlendi

Son dakika haber... Gri listedeki teröristin Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirlendi

 ŞIRNAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 2 TERÖRİSTTEN BİRİNİN GRİ KATEGORİDE YER ALAN FIRAT GİZLENÇ OLDUĞU BELİRLENDİ

ŞIRNAK'TA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 2 TERÖRİSTTEN BİRİNİN GRİ KATEGORİDE YER ALAN FIRAT GİZLENÇ OLDUĞU BELİRLENDİ

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Haber: Gri listedeki teröristin Şırnak'taki operasyonda etkisiz hale getirildiği belirlendi - Haberler
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