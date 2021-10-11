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Greenpeace üyeleri Londra'da eylem yaptı

AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel
Greenpeace üyeleri Londra'da eylem yaptı

Çevreci örgüt Greenpeace üyeleri, ülkenin kuzeyindeki Shetland Adası'nda bulunan Cambo'da petrol çıkarılmasını protesto etti.

Çevreci örgüt Greenpeace üyeleri, ülkenin kuzeyindeki Shetland Adası'nda bulunan Cambo'da petrol çıkarılmasını protesto etti.

Başkent Londra'da Başbakanlık ofisinin önüne gelen Greenpeace üyeleri, yola Başbakan Boris Johnson'ı elleri petrole batmış şekilde gösteren bir heykel yerleştirdi.

Kendilerini yanlarında getirdikleri petrol varillerine kelepçeleyen göstericiler, Cambo'da petrol çıkarılmasının iptalini istedi.

Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince, variller polisler tarafından kesilerek eylemciler gözaltına alındı. Eylem sonunda Johnson'ın heykeli polis tarafından bir araca konularak götürüldü.

Grubun sözcüsü Philip Evans, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Shetland Adası'ndaki bir petrol sondaj projesini protesto ettiklerini söyledi.

Evans, gezegenin fosil yakıtları daha fazla kaldıramayacağını ifade ederek Başbakan Johnson'ı Combo petrol sahası projesini yeniden düşünmeye çağırdı.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri
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