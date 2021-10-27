Gran Turismo 7'de 400'den fazla yeni araba yer alacak

PlayStation tarafından yayınlanan fragmanda, oyunun koleksiyonundaki bazı yabancı ve benzersiz araçları gösteriyor. Yapımcı Kazunori Yamauchi, stüdyonun özellikle otomotiv tarihinin ceplerini temsil etmeye çalıştığını bu da yarışta farklı dönemlerden konsept ve tarihi araçları sürebileceğiniz anlamına geldiğini belirtiyor. Buna ek olarak, videoda bu arabalardan bazılarının güzel çekimleri yer alıyor.

Gran Turismo 7'nin 400'den fazla otomobilinin diğer yarış oyunlarına karşı nasıl biriktiğini merak ediyorsanız, son oyunlardan biraz daha düşük geliyor. Örneğin Gran Turismo 6'da 1.200'den fazla otomobille övünürken, Forza Motorsport 7'de 700'den fazla araç vardı. Tabii ki, karşılaştırmaların mükemmel olmadığını belirtmek önemlidir çünkü Gran Turismo 7, geliştirici Polyphony'nin PS5'te çıkan ilk oyunudur.

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Gran Turismo 7, PS4 ve PS5 için 4 Mart 2022'te çıkış yapacak. Polyphony kısa süre önce fotoğraf öolyphony kısa süre önce fotoğraf özelleştirme ve koleksiyon gibi sürüş içermeyen oyun içi takdirin unsurları hakkında konuşan başka bir kamera arkası yayınladı.

GRAN TURISMO 7 COLLECTORS KAMERA ARKASI

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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