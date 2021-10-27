GPS cihazını sökemeyince kutusunu çaldı çaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GPS cihazını sökemeyince kutusunu çaldı çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
GPS cihazını sökemeyince kutusunu çaldı çaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde karayollarına ait GPS ölçüm cihazının plastik kutusu çalındı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde karayollarına ait Gps ölçüm cihazının plastik kutusu çalındı.

Olay, 21 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolları ekibi ölçüm yapmak için GPS ölçüm cihazını yeni yapılan alt geçit sanayi kavşağında trafonun yanında bulunan direğin yanına koydu. Bir gün sonra geldiklerinde GPS cihazının yanında bulunan 500 lira değerinde olduğu söylenen kutunun yerinde olmadığı fark edildi. Bölgedeki işyeri güvenlik kameralarını inceleyen karayolları görevlileri bir şahsın GPS cihazını sökemeyince yanında bulunan plastik kutusunu alıp Kızılırmak sanayi sitesi 1. Sokak(ta bir hurdacıya girdiğini belirledi. Polise şikayette bulunuldu. Hurdacıya giden polis ekiplerine iş yeri sahibi, şahısların getirdiği kutunun çalıntı mal olduğunu bilmediğini, plastik niyetine tartıp aldığını ve geri dönüşüme gönderdiğini söyledi.

Hırsızlık olayıyla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

GPS cihazını sökemeyince kutusunu çaldı çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! 60 yaşındaki şüphelinin evini taş yağmuruna tuttular

Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! 60 yaşındaki şüphelinin evini taş yağmuruna tuttular

 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, dedektif gibi iz sürdü! Hırsız, komşusu çıktı

100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, dedektif gibi iz sürdü! Hırsız, komşusu çıktı

 15 yaşındaki cinayet sanığı savcılıkta çark etti: 700 TL karşılığında üstlendim

15 yaşındaki cinayet sanığı savcılıkta çark etti: 700 TL karşılığında üstlendim
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title