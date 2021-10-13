Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu - Haberler
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Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu

Demirören Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Haberler | Güncel
Gözü gibi baktığı boğa 4'üncü kez şampiyon oldu

ERZURUM'un İspir ilçesindeki tarihi panayırda düzenlenen boğa güreşlerinde 'Başaltı' kategorisinde Kara isimli boğa şampiyon oldu.

ERZURUM'un İspir ilçesindeki tarihi panayırda düzenlenen boğa güreşlerinde 'Başaltı' kategorisinde Kara isimli boğa şampiyon oldu. Boğanın sahibi Yaşar Kuş (50), hayvanına gözü gibi baktığını belirterek, "4'üncü kez şampiyon oldu, bu yıl da yüzümü kara çıkarmadı" dedi.

İspir'de geleneksel hale gelen boğa güreşleri, büyük ilgi gördü. Covid-19 nedeniyle geçen yıl yapılamayan 'Uluslararası Tarihi İspir Panayırı' etkinliğinde düzenlenen güreşlere 50'ye yakın boğa katıldı. Güreşlerin yapıldığı alana gelenler, büyük heyecan yaşadı. 14 boğanın katıldığı 'Başaltı' kategorisi final maçında rakibi 'Poyraz'ı yenen 'Kara' isimli boğa şampiyon oldu. Boğasının 4'üncü kez şampiyon olmasına sevinen evli ve 2 çocuk babası Yaşar Kuş, hayvanın boynuna sarılıp öptü. Boğasının üzerine atlayan Kuş, tekrar tekrar sarılıp sevdi.

'SEVİNÇTEN NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM'

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde yaşadığını belirten Kuş, 1,5 yaşında aldığı boğasını evlatlarından ayırmadığını söyledi. Türkiye'nin birçok yerinde boğasının güreştiğini belirten Kuş, "Rakiplerini yene yene finale gelen 7 yaşındaki 'Kara', güçlü rakibi karşısında büyük bir mücadele verdi ve şampiyon oldu. 'Kara'yı diğer boğa sahipleri gibi özel olarak besliyorum. Bir çocuğa bakar gibi bakıyorum. 'Kara', 2019 yılında 700 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Sevinçten ne yaptığımı bilmiyorum. 'Kara', bu yıl da yüzümü kara çıkarmadı" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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