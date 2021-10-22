KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - Göztepe ve Karşıyaka meme kanserine karşı bir araya geldi İZMİR'in ezeli rakipleri ile ünlü iki köklü takımı Karşıyaka Spor Kulübü ve Göztepe Spor Kulübü kadınlarda en sık görülen kanserler arasında ilk sırada yer alan meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için bir araya geldi.

Medicana International İzmir Hastanesi'nin projesinde birleşen kulüplerin kadın voleybolcuları, 'Ezeli rakipler olabiliriz ama meme kanserinin karşısında birlikteyiz!' mesajı verdi. Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle İzmir'in iki köklü kulübü Karşıyaka Spor Kulübü ve Göztepe Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımları aynı projede bir araya gelerek meme kanserine karşı güçlerini birleştirdi. Her iki takımın da sağlık sponsorluğunu yapan Medicana International İzmir Hastanesi'nin projesinde objektiflere poz veren kadın voleybolcuların, 'Ezeli rakipler olabiliriz ama meme kanserinin karşısında birlikteyiz' yazılı görselleri İzmir'deki tüm billboardlarda yerini aldı.

Meme kanserine yönelik gelişen tedavi yaklaşımları ve erken tanı imkanları sayesinde yaşam kayıplarının gün geçtikçe azaldığını dile getiren Medicana International İzmir Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Lütfiye Demir, her kadının erişkin yaşa geldikten sonra kendi kendine elle muayene yapmasının önemine vurgu yaptı. Doç. Dr. Demir, "Kadınlar, 40 yaşından sonra da mamografi ile radyolojik taramaya girmelidir. Ailede meme kanseri öyküsü varsa ve özellikle de 40 yaşın atında saptanmışsa bu kişiler mutlaka genetik danışmanlık ile 25-30 yaş arasında taramaya alınmalıdır. Obezite, yoğun kimyasal maruziyeti, alkol ve sigara kullanımı, meme kanseri açısından önemli risk faktörleridir. Dengeli beslenme, sigara ve alkolün kesilmesi, düzenli egzersizle meme kanseri riski azaltılmış olur" dedi.