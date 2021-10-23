Göztepe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Göztepe Trabzonspor maçı golleri kimler attı? Göztepe Trabzonspor maçı ne oldu?
Göztepe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Süper Ligi'nde başarılı bir performans gösteren Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Göztepe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Göztepe Trabzonspor maçı golleri kimler attı? Göztepe Trabzonspor maçı ne oldu? Süper Lig lideri Trabzonspor, 10. haftada deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.
Göztepe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Göztepe Trabzonspor maçı golleri kimler attı? Göztepe Trabzonspor maçı ne oldu? Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma ile ilgili internette en çok "Göztepe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Göztepe Trabzonspor maçı golleri kimler attı? Göztepe Trabzonspor maçı ne oldu?" soruları araştırıldı. Tüm detaylar haberimizde.
GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Göztepe Trabzonspor maçı devam ediyor. Trabzonspor 1-0 önde.
GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİMLER ATTI?
Trabzonspor'un golünü, Gervinho attı.
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