Göztepe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Göztepe Trabzonspor maçı golleri kimler attı? Göztepe Trabzonspor maçı ne oldu?

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GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Göztepe Trabzonspor maçı devam ediyor. Trabzonspor 1-0 önde.

GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİMLER ATTI?

Trabzonspor'un golünü, Gervinho attı.

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