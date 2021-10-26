Gözaltına alınan HDP ilçe başkanları adli kontrol ile serbest

İZMİR'de sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı. HDP Torbalı ile Karabağlar ilçe başkanları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla aralarında HDP Torbalı İlçe Eş Başkanı Hüsnü Bitirmiş ile Karabağlar İlçe Eş Başkanı Şerafettin Yetim'in de bulunduğu 17 kişi ile PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital malzemelere el konuldu.Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında ilçe başkanlarının da bulunduğu 15 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişi ise tutuklandı.