ANTALYA (İHA) - Gövdesi çürüyen ağaç kaldırıma devrildi, bir vatandaş saniyelerle altında kalmaktan kurtuldu

Ağacın devrilme anı ve vatandaşın saniyelerle öncesi bölgeden geçişi, güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da çürüyen ağaç, gövdesinden kırılarak kaldırıma düştü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, ağacın devrildiği alandan bir vatandaşın saniyeler önce geçmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam 21.30 sıralarında Muratpaşa İlçesine bağlı Gençlik Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Gövdesi çürüyen yaklaşık 5 metre boyundaki turunç ağacı, büyük bir ses ile gövdesinden kırılarak kaldırıma düştü. Sesi duyan mahalle sakinleri ve esnaflar bölgeye geldiklerinde ağacın kaldırıma devrildiğini fark etti. Durumun belediyeye haber verilmesi üzerine park ve bahçeler ekipleri, kaldırımı kapatan ağacın dallarını parçalayarak kamyonete yükledi.

Devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şans eseri olayda yaralanan olmazken, ağacın devrildiği alandan bir vatandaşın saniyeler önce geçmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ağaç devrilmeden hemen öncesi vatandaşın kaldırımdan geçmesi ve hemen akabinde ağacın kaldırıma devrildiği görüldü.

"İyi ki yoldan geçenlerin üzerine devrilmedi"

Bölge sakinlerinden Tufan Çavdar, 40 yıl önce ağacı apartman sakinleri olarak kendilerinin diktiğini belirterek, "Ortasından çürümüş. Dün akşam gürültüyle aşağıya indik. Baktık ki devrilmiş. İyi ki geçenlerin üzerine devrilmemiş, sıkıntı olurdu" dedi.