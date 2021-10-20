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Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü Hintli adam otobüsün altında feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi Kask takmadığı belirtilen elektrikli bisiklet sürücüsünün üzerine örtülen gazetedeki 'Vali Yızıcı'dan Kasklı Denetim' başlıklı haber dikkat çekti...

ANTALYA (İHA) - - Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü

Hintli adam otobüsün altında feci şekilde can verdi, yakınları sinir krizi geçirdi

Kask takmadığı belirtilen elektrikli bisiklet sürücüsünün üzerine örtülen gazetedeki 'Vali Yızıcı'dan Kasklı Denetim' başlıklı haber dikkat çekti

Olayı duyup gelen yakınlarıysa gördükleri manzara karşısında önce şoka girdi, ardından uzun süre gözyaşı döktü

ANTALYA - Antalya'da elektrikli bisiklet sürücüsü Hindistan uyruklu Türk vatandaşı, halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde can verdi. Kask takmadığı öğrenilen bisiklet sürücüsünün cenazesinin üstüne örtülen bir gazetenin sayfasındaki 'Vali Yazıcı'dan Kasklı denetim' başlıklı haberise dikkat çekti.

Kaza saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle şehir merkezi istikametine doğru gitmekte olan Hindistan uyruklu Türk vatandaşı Sam Baman İrani (63), A. S.'nin kullandığı 07 AU 0316 plakalı halk otobüsü yanında geçtiği sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yola düştü. İrani, otobüsün arka tekerleğinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazayı duyup bölgeye gelen İrani'nin yakınları gördükleri manzara karşısında şoka girip uzun süre gözyaşı döktü. Otobüs şoförü A. S. ise ifade vermek üzere polis tarafından karakola götürüldü.

Öte yandan Kask takmadığı belirtilen İrani'nin cenazesinin üstüne örtülen gazetelerden birindeki 'Kask denetimi' başlıklı bir haberise dikkat çekti. Sam Baman İrani'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü

Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü

Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü

Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
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