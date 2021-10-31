Görme engellilere beyaz baston

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör eşi Leyla Güngör ile birlikte görme engelli vatandaşlarla 100 adet beyaz baston dağıttı.

Türkiye Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mustafa Çakmak, "Beyaz bastonlar engellilerin gören gözüdür. Devletimiz de vatandaşının gören gözüne destek olmak için elinden geleni her daim yapıyor. Allah devletimizden, milletimizden, başkanımızdan razı olsun. Hayrettin Güngör Başkanımın her zaman yanımızda olduğunu biliyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yaptığı açıklamada, "Bugün görme engelliler derneğimizde başkanımızla, üyelerimizle birlikte çok kıymetli hemşerilerimize beyaz baston hediye ettik. Hem devlet olarak, hem de yerel yönetimler olarak sosyal devlet ilkesiyle bütün dezavantajlı sosyal gruplara, hemşerilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bugün 100 tane beyaz bastonu kendilerine hediye ettik. Kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak önemli malzemeler. Belediye hizmetlerinde erişilebilirliğe son derece önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 60 noktada sesli sinyalizasyon sistemini oluşturmuştuk, sayısını da artırmaya çalışıyoruz. Özellikle toplu taşımada çok iyi bir noktadayız. Görme engelli kardeşlerimizin her ihtiyaç duyduklarında yanındayız, onların emrindeyiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet