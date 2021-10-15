Görme engelliler, dalış yapıp su altında yürüdü

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 görme engelli, Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü'nde dalış yapıp su altında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi üyeleri, Dünya Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında bir dalış okulunun desteği ile Alanya Kalesi çevresinde dalış yaptı. Dalış kıyafetlerini giydikten sonra eğitmen eşliğinde denize giren 9 görme engelli, su altında beyaz bastonlarıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Görme engelli bireylerden İbrahim Gülgen de "Böyle bir şeyi dünyada ilk defa yapıyoruz. Suyun altında yürümeye çalıştık. Bizlere yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Görme engellilerin böyle bir faaliyet yapmasından çok mutlu olduk. Bugün bizim için çok güzel bir gün olacak. Engelli olduğumuzu biz bile hissetmedik" dedi.