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GÖRKEM ÖCAL ETTU KAMPINDA

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GÖRKEM ÖCAL ETTU KAMPINDA

Milli sporcumuz Görkem Öcal ve antrenörü Gökmen Öcal, ETTU tarafından Slovenya Otocec'de düzenlenen ve toplam 21 sporcunun katıldığı Eurotalents Kampına katıldılar.

Milli sporcumuz Görkem Öcal ve antrenörü Gökmen Öcal, ETTU tarafından Slovenya Otocec'de düzenlenen ve toplam 21 sporcunun katıldığı Eurotalents Kampına katıldılar. Baş Antrenörlüğünü Slovenya Erkek Milli takım antrenörü Andreja Ojstersek'ın yaptığı kamp 17 Ekim'de sona erecek. Temmuz ayında Konya'da yapılan Minikler Milli takım seçmelerinde final oynayan Görkem Öcal, bu ay başında Ankara'da yapılan Milli takım seçmelerinde ise birinciliği elde etmişti.

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Haber: GÖRKEM ÖCAL ETTU KAMPINDA - Haberler
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