Google arama motorunun, en son olayları ve hatta canlı yayınları kontrol etmesi için farklı aksiyonlara girdiği biliniyor. Şirket'in burada ki amacı, Google kullacılarının bilgiye hızlı ulaşması ve daha da popüler bir yer olmasıdır.

Bunu yapmak için şirket, Twitter'ın gücünden yararlanmaya karar verdi. Son yıllarda Google, en son olayları ararken arama sonuçlarının en üstüne başlıklar ve resimler içeren etkileşim butonu getirdi.

Twitter platformu, Google ve Facebook'un aynı yönde devam eden çabalarına rağmen, güncel bilgileri sunma konusunda bugüne kadarki en başarılı platform olmuştur.

Google ve Twitter, Canlı Haber Konusunda Ortak Çalışacak!

Arama devi Google, bu başarıyı birkaç yıl önce kabul etti ve 2015 yılında şirket, Twitter'a ait Tweet'lerin arama sonuçlarının en üstünde yer almasını sağlayan bir anlaşma yaptı.

Information'a göre, Google şu anda Big Moments'ın en önemli haber olaylarının sıralamasını test ediyor, ancak bu girişim hakkında henüz çok fazla ayrıntı yok. Arama devi, pandeminin başlamasıyla birlikte arama sonuçlarının formatını tamamen yenilemek zorunda kaldı.

Şirket daha sonra bu stratejiyi diğer haber konularını da kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdi. Google ve Twitter, iddia edilen iş birliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Google, Internet Explorer Tarayıcısında Desteğini Durdurdu

Microsoft şirketi, Chromium motorunu kullanmaya başladıktan sonra dikkatini, Internet Explorer tarayıcısından kaydırarak, daha gelişmiş Edge teknolojisine geçiş yaptı.

Google, ilerleyen süreçte Internet Explorer tarayıcısı için arama hizmeti desteğini keseceğini açıkladı. Internet Explorer'ın en son sürümünün 2013'te Windows 8.1 ile kullanıma sunulduğunu hatırlamakta fayda var.

Google, 2021 yılının sonunda desteğini tamamen sonlandıracağını açıkladı. Artık aramada yalnızca temel bilgiler görünecektir. Hizmet, tarayıcıyla çalışmayı tamamen durdurmaz, ancak arama kullanıcısı yalnızca en temel işlevlere erişebilir.

Google programcısı Malte Ubl'a göre, şirket dahili bir değerlendirme yaptı ve eski tarayıcının, onu desteklemek için şirketin kaynaklarına değmediği sonucuna vardı.

Microsoft, tarayıcı desteğini 15 Haziran 2022'de tamamen sona erdirmeyi planlıyor. Windows 11, varsayılan olarak Internet Explorer olmadan gönderilir, yalnızca Microsoft Edge kullanılabilir.

Ayrıca şimdi bile, modern sitelerde gezinmek için Internet Explorer'ı kullanmak yalnızca elverişsiz olmakla kalmaz, aynı zamanda güvenli bir yol olmayacağı bildiriliyor.

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