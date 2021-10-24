Gönüllü turizm elçisi Berna Ayata, sosyal medyada yayınlamak için Kapadokya'da poz verdi

Brezilya'da yaşayan gönüllü turizm elçisi Berna Ayata, Kapadokya bölgesini Brezilya'ya tanıtmak için poz verdi. Ayata, 9 yıl önce geldiği Kapadokya bölgesine hayran kaldığını ve sürekli Kapadokya bölgesine geldiğini söyledi.

Kendisini gönüllü turizm elçisi olarak adlandıran Berna Ayata, "25 yıldır Brezilya'da yaşıyorum. Yaklaşık 9 aydır Türkiye'deyim. Kapadokya'ya dokuzuncu gelişim. Kapadokya bütün dünyada önemli olduğu kadar, Brezilya'da da çok önemli bir bölge. Şu anda Kapadokya'nın belirli yerlerinde profesyonel çekim yapıyoruz. Yaptığımız bu çekimleri Brezilya'da kuracağım özel sitemde yayınlayacağım. Kapadokya'yı tanıtmak, güzel atları, balonları tanıtmak için buradayım. Ayrıca her geçen gün sosyal medyaya olan ilgi de artıyor. Burada çektiğim görüntüleri sosyal medyalarımda yayınlayarak Kapadokya bölgesinin tanıtımına katkı sağlıyorum. Özellikle çekimlerde bu bölgeye özgü kıyafetler giyme ve takılar takmaya dikkat ediyorum" dedi.

Berna Ayata daha sonra Portekizce olarak tüm dostlarını Kapadokya'ya davet etti. - NEVŞEHİR