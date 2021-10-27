GÖNÜLLÜ KUAFÖRDEN YAŞLILARA SAÇ VE CİLT BAKIMIGÖNÜLLÜ KUAFÖRDEN YAŞLILARA SAÇ VE CİLT BAKIMI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde gönüllü kadın kuaförü ekibiyle birlikte huzurevinde kalan yaşlıların saç ve cilt bakımlarını yaptı.

Turgutlu'da faaliyet gösteren kadın kuaförü Ümit Göçmüş (29), sosyal sorumluluk projesi kapsamında Turgutlu Huzurevi'ndeki sakinlerin saç ve cilt bakımlarını yaptı. Göçmüş ve çalışanları huzurevi sakinleriyle özel olarak ilgilendi. Göçmüş yaşlılara hizmet etmenin herkesin görevi olduğunu belirterek, "Evim buraya yakın, eve giderken buradan geçiyorum. Gelip giderken, burada yaşlılarla bir diyaloğumuz oluştu. Buradaki yaşlılarımıza, nasıl faydalı olurum diye düşündüm. Kendi mesleğimle alakalı fayda sağlayacağımı düşündüm. Buradaki yetkililerle görüşerek, böyle bir sosyal sorumluluk alabileceğimi düşündüm. Aslında herkesin bu tür projelerle buraya fayda sağlaması lazım. Bizler de yaşlanacağız. İçeride duygusal anlar yaşadık, eğlendik, ağladık, güzel oldu. Herkesin gelip buradaki atmosferi görmesi lazım, bu aslında hepimizin sorumluluğu. Yaşlılarımızı sevmeli ve saymalı onlara saygı göstermeliyiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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