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Gönüllü kadınlar kanser hastaları için anahtarlık ördü

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Gönüllü kadınlar kanser hastaları için anahtarlık ördü

Bursa'da el sanatları öğretmeni Elif Kamacı Efe öncülüğünde buluşan ve her ay amigurumi tekniğiyle ördükleri oyuncakları hasta çocuklara hediye eden kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek için bir araya geldi.

BURSA (AA) - Bursa'da el sanatları öğretmeni Elif Kamacı Efe öncülüğünde buluşan ve her ay amigurumi tekniğiyle ördükleri oyuncakları hasta çocuklara hediye eden kadınlar, meme kanserine dikkat çekmek için bir araya geldi.

Atölyelerine "Mutluluk Atölyesi" ismini veren kadınlar, ONKODAY Eğitim ve Anı Parkı'nda buluştu ve kanser tedavisi gören kadınlar için pembe kalpler ördü. Atölye katılımcıları, ördükleri 120 kalp anahtarlığı, kanser tedavisi devam eden kadınlara dağıtılması için Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) yetkililerine teslim etti. Dernek gönüllüleri de katılımcılara meme kanseri muayenesi eğitimi verdi.

Elif Kamacı Efe, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ördükleri anahtarlıkların, teşhisi yeni konulmuş ve ameliyat olmuş kadınlara dağıtılacağını ifade etti.

Kadın olarak minik bir mutluluk sebebi olmanın sevincini yaşadıklarını belirten Efe, "Diliyoruz ki hepsi şifa bulur. Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğu için pembe örerek, giyerek dikkat çekmek ve tüm kadınlarımızı ayda bir yapacakları basit muayeneyi ertelememeleri gerektiği vurgusu yaptık." diye konuştu.

Gönüllü kadınlar kanser hastaları için anahtarlık ördü

Gönüllü kadınlar kanser hastaları için anahtarlık ördü

Gönüllü kadınlar kanser hastaları için anahtarlık ördü

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
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