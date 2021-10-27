Gönüllü gençlerin 'son hasat' patlıcanları ihtiyaç sahiplerine

MENEMEN, İZMİR (DHA) - İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasından hareketle başlattığı 'Gönüllü Son Hasat Projesi' kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla gönüllü gençler tarafından tarlada kalan 1400 kilogram patlıcan toplandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyasından hareketle oluşturulan 'Gönüllü Son Hasat' projesi kapsamında Menemen ilçesi İğnedere Mahallesi'nde patlıcan hasadı yapıldı. Gönüllü gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla tarlada kalan son 1400 kilogramlık patlıcanı hasat etti. Proje ile üreticilerin farklı sebeplerden dolayı hasat etmediği ürünlerin israf olması önlenirken, aynı zamanda öğrenciler çiftçilerin hasat sürecinde yaşadığı koşulları deneyimleme şansı buldu. Etkinliğe katılan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üretmiş olduğumuz ürünlerin üçte birini israf ediyoruz. Dünyanın bir tarafı ürün fazlalığından dolayı obezite ile, bir tarafı açlık ile mücadele ediyor. Oysa ki israf ettiklerimizle aslında dünyadaki açlığı sonlandırabiliyoruz. Bu proje bu konuda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında bulunmuş olduğumuz patlıcan tarlasında artık üreticinin hasat etmediği, farklı nedenlerden dolayı tarlada bıraktığı ürünleri Türkiye'nin birçok yerinden gönüllü olarak katılan gençlerimizle beraber hasat ediyoruz" dedi.