Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 36. bölüm bugün var mı? Gönül Dağı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 36. bölüm bugün var mı? Gönül Dağı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Güncel
Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 36. bölüm bugün var mı? Gönül Dağı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, Gönül Dağı 36. bölüm bugün var mı, Gönül Dağı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Gönül Dağı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, Gönül Dağı bölüm bugün mü, Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Bebeklerini kucaklarına alan Cemile ve Veysel'i ebeveynliğe alışma sürecinde neler bekliyor? Halime'nin herkesiniçinde kendisine "Elif" demesi, Dilek için bardağı taşıran son damla olur. Bir de üstüne yaşananları Gülsüm'ün de öğrenmesi, ilişkideki gerilimi iyice büyütür. Gülsüm'ün alacağı karar ne olacak?

Remziye Teyze'nin ölüm haberiyle kolları sıvayan Ramazan'ın, tabutu düşürmesiyle işler iyice karışır. Remziye Teyze'nin cenazesi, amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecek? Bu maceranın sonunda Ramazan'ı bekleyen sürpriz ne?"

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Gönül Dağı 36. bölüm bugün var mı? Gönül Dağı 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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