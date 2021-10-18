Gönül Dağı hangi gün? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta?

Gönül Dağı hangi gün? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Gönül Dağı oyuncuları ve konusuyla dikkat çekiyor.TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı'nın oyuncu kadrosu sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Gönül Dağı dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Köprü Film imzasıyla her hafta cumartesi akşamları yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıkan Gönül Dağı oyuncuları kim? Gönül Dağı konusu ne? Gönül Dağı hangi gün?

GÖNÜL DAĞI HANGİ ŞEHİRDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'de yayınlanan "Gönül Dağı" dizisi büyük beğeni topluyor. Dizinin çekildiği Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi de izleyicilerde merak uyandırıyor.

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN?

Dizinin 2. sezonu 11 Eylül Cumartesi 2021 tarihinde yayınlanacak. Sosyal medyadan yapılan açıklama şöyle:

""Rızkımı veren Hüda'dır, kula minnet eylemem…"

Heyecanla beklediğimiz yeni sezonun ilk tanıtımı yayında!

#GönülDağı yeni sezonuyla 11 Eylül Cumartesi 20.00'de #TRT1'de başlıyor!"

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini görüyoruz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

Haberler.com - Gündem