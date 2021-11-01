GoldenEye 007'nin Almanya yasağı 24 yıl sonra kaldırıldı

Eurogamer Almanya'dan gelen bir rapora göre, Rare'in klasik Nintendo 64 oyunu, Almanya'da çocuklara reklamı yapılamayan veya satılamayan oyunlar listesinden çıkarılmıştı.

Bu kaldırılma, oyunun 25 yıl boyunca listeden kalktıktan sonra gerçekleşecek otomatik bir kaldırmadan önce gelir, yani birisi bir yerde oyunu kasıtlı olarak yasaklılar listesinden çıkarmıştır.

Nintendo'nun Switch Online + Expansion Pack'e içerik eklemeye başladığı gerçeği göz önüne alındığında bazı siteler GoldenEye 007'nin çok uzak olmayan bir gelecekte hizmete girip giremeyeceğini merak ediyor.

Almanya'nın yasaklı oyun endeksinden iki oyunun daha silindiği ve göz önüne alındığında (BloodRayne'ın İngiliz sürümü ve BloodRayne'ın ABD sürümü) her iki oyun da gelecek ay BloodRayne: ReVamped şeklinde gelecek.

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GoldenEye 007 uzun zamandır hak sorunlarında yanlış yönlendirildi ve bu yüzden Nintendo switch Online'a gelirse, oyun için oldukça büyük bir olay olacak.

Tüm bu ilerlemeler sonucunda, GoldenEye 007'nin orijinal versiyonu Nintendo Switch ve diğer konsollar için piyasaya sürülebileceği anlamına gelmektedir.

GOLDENEYE 007 NINTENDO64 OYNANIŞ VİDEOSU

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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