Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sahil şeridinin bir bölümü denizanası istilasına uğradı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sahil şeridinin bir bölümü denizanası istilasına uğradı.

İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahil şeridinin belirli bölümleri denizanasıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla denizanalarını görüntüledi. Bir haftadır sahilin denizanasıyla kaplandığını söyleyen Bircan Altan, "Yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde sahil şeridinde denizanası görmeye başladık. Ne zaman kadar sürer ve nasıl oluyor bilemiyoruz. Kıyaya yakın ve pis suların olduğu yerde daha fazla gördük. Geçtiğimiz yıllarda da görüyorduk ama bu yıl daha fazla gözüktü. Balık tutmamıza engel oluyor" dedi.Vatandaşlardan Dilay Erpençe ise "Sahil boyu denizanası ile kaplanınca endişelendik. Sahilimizi böyle görmek istemeyiz. Daha önce böyle yoğun görmemiştik. Neredeyse tüm sahil denizanalarıyla kaplı" diye konuştu.


Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Cadde ortasında ateş ederken 'Senin kanın bana helaldir' diye bağırmış

Son dakika haberi! Cadde ortasında ateş ederken 'Senin kanın bana helaldir' diye bağırmış
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Tamer Karadağlı
Spor Sergio Perez Stefan Kuntz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Tahir Büyükakın Recep Tayyip Erdoğan Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gölcük'te sahil denizanasıyla kaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:18:00. #1.13#