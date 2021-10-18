Gölcük'te kız futbolcular turnuvada mücadele etti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı.
Kocaeli Bayan Futbol Kulübünce Kavaklı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen turnuvaya 200 kız futbolcu katıldı.
Yaşlarına göre 8 gruba ayrılan kızlar, yapılan maçlarda mücadele etti.
Turnuva sonunda kazanan gruplar madalya, iyi performans gösterenlere de ödül verildi.
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