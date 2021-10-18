Gölcük'te kız futbolcular turnuvada mücadele etti

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı.

Kocaeli Bayan Futbol Kulübünce Kavaklı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen turnuvaya 200 kız futbolcu katıldı.

Yaşlarına göre 8 gruba ayrılan kızlar, yapılan maçlarda mücadele etti.

Turnuva sonunda kazanan gruplar madalya, iyi performans gösterenlere de ödül verildi.