Gölcük'te kız futbolcular turnuvada mücadele etti - Haberler
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Gölcük'te kız futbolcular turnuvada mücadele etti

AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Gölcük'te kız futbolcular turnuvada mücadele etti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla futbol turnuvası yapıldı.

Kocaeli Bayan Futbol Kulübünce Kavaklı Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen turnuvaya 200 kız futbolcu katıldı.

Yaşlarına göre 8 gruba ayrılan kızlar, yapılan maçlarda mücadele etti.

Turnuva sonunda kazanan gruplar madalya, iyi performans gösterenlere de ödül verildi.

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri
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