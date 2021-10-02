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Gölcük'te "engelsiz dünya" için yürüyüş düzenlendi

AA / Fahri Haner - Haberler | Güncel
Gölcük'te

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "engelsiz dünya" için yürüyüş gerçekleştirildi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "engelsiz dünya" için yürüyüş gerçekleştirildi.

Gölcük Belediyesi ve Türk Kızılay Gölcük Şubesi tarafından Gölcük Anıtpark'ta organize edilen programa, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan ile spor kulübü öğrencileri ve öğretmenler ısınma hareketleri yaptı.

Daha sonra Anıtpark'tan kortej halinde başlayan yürüyüş, marina mevkisinde sona erdi.

Yürüyüşe katılanlara, Kızılay tarafından hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

AA / Fahri Haner - Son Dakika Haberleri
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