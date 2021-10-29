Gölbaşı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

ÇANAKKALE (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Fen ve Teknoloji Lisesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 98.Yıldönümü kutlama töreni ilçe stadyumunda yapıldı.

Düzenlenen programda konuşan Kaymakam İhsan Ayrancı "Cumhuriyetimizin kuruluşu büyük kahramanlıklar sonucu olmuştur Çanakkale'de Kurtuluş Savaşında milli mücadele veren Aziz Türk milletinin bir hediyesidir. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşlarının şehitlerimizin gazilerimizin Aziz milletimize hediyesidir" diye konuştu.

Kaymakam Ayrancı'nın konuşmasının ardından okullar tarafından tören geçişi yapılarak, öğrenciler tarafından günün anlamına uygun şiirler okundu. Cumhuriyetin 98. yıl dönümü kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde okullar arasında resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Programa Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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