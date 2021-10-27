GÖLBAŞI CADDESİNDE AĞAÇLARA MEVSİMSEL BAKIM

Belediyemize bağlı ekipler, Gölbaşı Caddesi'ndeki ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, şehir merkezindeki birçok alanda bulunan ağaçların mevsimsel budama işlemini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Mevsim gereği kaldırım, refüj, park, bahçe ve mezarlıklarda bulunan ağaçların bakımını bu kez Gölbaşı Caddesinde sürdürdüklerini söyleyen yetkililerimiz, ağaç budama çalışmalarındaki temel amacın ağaçların daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmelerini sağlamak olduğunudile getirdi.

Yetkililerimiz ayrıca, budama işlemlerinin şehir genelinde devam edileceği de sözlerine ekledi.

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