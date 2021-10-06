Gölbaşı Belediyesi Eğitim kurslarının startını verdi

Verilen kurslar ile vatandaşları ve çocukları eğlendirirken eğiteceklerinin müjdesini veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek" Bağlama, gitar, keman, piyano, şan, bale, diksiyon, kara kalem, kumlama, yumurta sanatı, yağlı boya, Türk Halk Müziği korosu olmak üzere 12 branşta toplam da 370 kişiye eğitim vereceğiz.

Bağlama, gitar, keman, piyano, yağlı boya, kara kalem derslerimizden 10 yaş ve üzeri vatandaşlarımız yararlanabilirken; diksiyon, kumlama, yumurta sanatı ve Türk Halk Müziği Korosu'na ise 16 yaş üzeri vatandaşlarımız kayıt yaptırabilecek. Şan dersimizi de 14 yaş ve üzeri Gölbaşılılarımızın hizmetine açtık. Verilen eğitimler sayesinde yeteneklerini yansıtan kursiyerler, bağlama, keman, piyano ve gitarın eşsiz nağmelerine yolculuk yapabilecek aynı zamanda şan dersleri ve Türk Halk Müziği Korosu ile seslerini eğitebilecekler. Sizlerde başvurularınızı online olarak veya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne gelerek yapabilirsiniz" dedi.

Gölbaşı'nın miniklerine özel bale

Açılan kurslar bünyesinde 04-07 yaş miniklerine özel bale eğitimi de olduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek "Gölbaşımızın çocuklarının gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Sadece 4-7 yaş arasında vereceğimiz bale eğitimlerimiz sayesinde çocuklarımızı sanat ve spor ile tanıştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Geleceğin sanatçıları yetişecek

"Kursiyerlerimiz el sanatları ve görsel sanatları da yine Zübeyde Hanım Merkezi'nde geliştirebilecekler" açıklamasında bulunan Başkan Şimşek: "Kumlama, yumurta sanatı, yağlı boya gibi derslerinde verileceği kurslar ücretsiz olacak. Kurslarımızda üretken, sanatkâr bireyler yetiştireceğiz. Kursiyerlerimiz boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirirken, katılım belgelerine de sahip olacaklar. İyi bir fırsat sunan kurslarımıza herkesin katılımını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Ramazan Şimşek, koronavirüs salgını sebebiyle dersliklerde verilecek olan eğitimin salgın koşullarına uygun şekilde verildiğini de sözlerine ekledi.

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