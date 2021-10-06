Gölbaşı Belediyesi Eğitim kurslarının startını verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı Belediyesi Eğitim kurslarının startını verdi

Bültenler - Haberler | Güncel
Gölbaşı Belediyesi Eğitim kurslarının startını verdi

Gölbaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler tarafından verdiği kurslara devam ediyor. Kurslardan 7'den 70 'e herkes ücretsiz yararlanabiliyor.

Verilen kurslar ile vatandaşları ve çocukları eğlendirirken eğiteceklerinin müjdesini veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek" Bağlama, gitar, keman, piyano, şan, bale, diksiyon, kara kalem, kumlama, yumurta sanatı, yağlı boya, Türk Halk Müziği korosu olmak üzere 12 branşta toplam da 370 kişiye eğitim vereceğiz.

Bağlama, gitar, keman, piyano, yağlı boya, kara kalem derslerimizden 10 yaş ve üzeri vatandaşlarımız yararlanabilirken; diksiyon, kumlama, yumurta sanatı ve Türk Halk Müziği Korosu'na ise 16 yaş üzeri vatandaşlarımız kayıt yaptırabilecek. Şan dersimizi de 14 yaş ve üzeri Gölbaşılılarımızın hizmetine açtık. Verilen eğitimler sayesinde yeteneklerini yansıtan kursiyerler, bağlama, keman, piyano ve gitarın eşsiz nağmelerine yolculuk yapabilecek aynı zamanda şan dersleri ve Türk Halk Müziği Korosu ile seslerini eğitebilecekler. Sizlerde başvurularınızı online olarak veya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ne gelerek yapabilirsiniz" dedi.

Gölbaşı'nın miniklerine özel bale

Açılan kurslar bünyesinde 04-07 yaş miniklerine özel bale eğitimi de olduğunu aktaran Başkan Ramazan Şimşek "Gölbaşımızın çocuklarının gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Sadece 4-7 yaş arasında vereceğimiz bale eğitimlerimiz sayesinde çocuklarımızı sanat ve spor ile tanıştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Geleceğin sanatçıları yetişecek

"Kursiyerlerimiz el sanatları ve görsel sanatları da yine Zübeyde Hanım Merkezi'nde geliştirebilecekler" açıklamasında bulunan Başkan Şimşek: "Kumlama, yumurta sanatı, yağlı boya gibi derslerinde verileceği kurslar ücretsiz olacak. Kurslarımızda üretken, sanatkâr bireyler yetiştireceğiz. Kursiyerlerimiz boş zamanlarını daha güzel ve verimli bir şekilde değerlendirirken, katılım belgelerine de sahip olacaklar. İyi bir fırsat sunan kurslarımıza herkesin katılımını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. Ramazan Şimşek, koronavirüs salgını sebebiyle dersliklerde verilecek olan eğitimin salgın koşullarına uygun şekilde verildiğini de sözlerine ekledi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Kubilay Aka İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Ersun Yanal Muslera Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gölbaşı Belediyesi Eğitim kurslarının startını verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:13:21. #1.11#