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Gölbaşı basın turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gölbaşı basın turnuvası başladı

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ilki düzenlenen Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası başladı.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ilki düzenlenen Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası başladı.

Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde bu sene ilki düzenlenen Gölbaşı Belediyesi Basın Futbol Turnuvası, başladı. Turnuva, Gölbaşı belediye başkanı Ramazan Şimşek, Ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımıyla başladı. Dostluk havasında geçen maç izleyenleri keyiflendirdi. Turnuva hayatını kaybeden yerel gazeteci Serkan Akpınar adı verildi. Başkan Şimşek katılan tüm takımlara başarılar dilerken, "Dünya bir pandemi sürecinden geçti Dünya'daki ve Türkiye'deki basın mensupları gece gündüz demeden tüm riskleri alarak sahada oldular. Bizde pandeminin yavaşladığı bu süreçte bir etkinlik yapalım dedik. Biz basın mensupların her şeye layık olduğunu biliyoruz. Sizler yaz kış demeden gecenizi gündüze katarak ülkemizde yaşanan gelişmeleri insanlarla buluşturuyorsunuz. Bizde böyle bir etkinlik yapalım dedik" dedi. Ayrıca turnuvaya 17 takım katılıyor. - ANKARA

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