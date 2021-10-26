Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin Uluslararası Astronotik üyeliği tescillendi

BURSA (AA) - Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM), Uluslararası Astronot Federasyonuna (IAF) resmi üyeliği tescillendi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki "Uluslararası Astronotik Kongresi"nde gerçekleştirilen genel kurulda yapılan oylamada GUHEM, IAF üyeliğine kabul edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, en büyük uzay oluşumunun bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

71 ülkeden 407 üyesi olan federasyonun uzay hakkındaki bilgi ve birikimin artırılması amacıyla kurulduğunu aktaran Mirahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya çapında önde gelen uzay ajanslarını, şirketleri, üniversiteleri bünyesinde barındırıyor. Son yıllarda uzay ile ilgili çalışmalar yapan müzeleri de üyeliğe kabul etmeye başlamışlardı. Biz de bu kapsamda GUHEM için üyelik başvurusunda bulunmuştuk. Gerçekleşen kongrede yapılan oylama sonucunda GUHEM artık IAF üyesi olarak, bu oluşumda söz sahibi olmaya hak kazandı. Önümüzdeki yıllarda Uluslararası Astronotik Kongresi'nin Türkiye'de gerçekleşebilmesi için bu üyelik, çok önemli. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) şemsiyesi altında katıldığımız kongrede, TUA da üyeliğe kabul edildi. Böylesine büyük bir federasyona TUA ile aynı anda üye olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milli Uzay Programımızdaki hedeflere, bu üyelik sayesinde daha da yaklaştık. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

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