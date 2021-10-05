Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde

BURSA (AA) - Bursa'da uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Dünya Uzay Haftası'nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, her yıl 4-10 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Uzay Haftası kapsamında, GUHEM'de atölyeler ve online eğitimler yapılacak.

İlk olarak, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Jet Propulsion Laboratory bölümünde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarından Dr. Umut Yıldız, yarın uzay meraklılarıyla söyleşi gerçekleştirecek.

Merkezde, 3-6 yaş grubu çocuklara özel hazırlanan GUHEM Çocuk Galerisi, 9-10 Ekim'de eğlenceli ve öğretici atölyeler ve eğitimler düzenlenecek. Aynı tarihlerde 7-16 yaşlarındaki öğrenciler için de "Bitkilerin Yönelim Hareketleri ve Uzayda Tarım" konulu bir atölye çalışmasına yer verilecek.

Ayrıca 10 Ekim saat 20.00'de Astronom Yağmur Karan'ın "Women in Space" isimli çevrimiçi bir sunum yapacak.

GUHEM'e giriş ücreti tüm ziyaretçiler için 10 Ekim'e kadar 15 lira olacak.???????