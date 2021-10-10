Göklere aşık pilot aile

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Zuhal (62) ve Kadri Özün (65) çiftiyle kızları Gökçin (29) ile oğulları Gökhür (39), Türk Hava Kurumu'nda (THK) aldıkları eğitimle pilot oldu. Kadri Özün emekli olurken, eşi Zuhal Özün hem THK Uçuş Akademisi'nde öğretmen pilot hem de Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakındoğu Havacılık'ta eğitim müdürü olarak görevini sürdürüyor. Kardeşi Gökçin ile kurumda uçuş eğitimini sürdüren Gökhür ise aynı zamanda Kıbrıs'ta annesinin yanında eğitmen pilot olarak görev yapıyor.

Ankara'da Kadri Özün, sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu pilotların yetiştirildiği THK Uçuş Akademisi'nde 1973 yılında 2 yıllık uçuş eğitimine başlayarak pilot oldu. Özün, ardından akademide uçuş öğretmenliği yaparken, aynı zamanda kurum bünyesindeki Planör Okulu'nda 'uçuş eğitim müdürlüğü' görevini üstlendi. Kadri Özün, Planör Okulu'nda 1976'da uçuş eğitimi verdikten sonra kendisi gibi öğretmen pilot olan Zuhal Özün ile 1981'de evlendi. Göklere aşık olan çift, 1982'de dünyaya gelen oğullarına 'Gökhür', 1992'de doğan kızlarına da 'Gökçin' ismini verdi. Kurumda eğitim uçaklarının arasında büyüyen Gökhür ve Gökçin de anne ve babasının izinden gitti. Gökhür ve Gökçin, kurumda aldıkları uçuş eğitimiyle pilot oldu.

Gökhür Özün ise uçuşa ilk annesinin karnında başladığına dikkat çekerek, "2000 yılında pilot lisansımı aldım. Ondan sonra devam ettim. Şu anda annemle beraber Kıbrıs Girne Üniversitesi Yakın Doğu Havacılık'ta kalite müdürü ve pilot olarak çalışıyorum. Aile olarak havacılığın her dalında olduk" diye konuştu.